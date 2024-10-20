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İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları ile İlgili Sızdırılan Belgeler Tartışma Yarattı

ABD istihbarat belgelerindeki İsrail’in İran’a yönelik saldırı hazırlıkları sızıntı tartışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:59
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları ile İlgili Sızdırılan Belgeler Tartışma Yarattı

İsrail'in İran'a Yönelik Saldırı Hazırlıklarının Sızdırılması

ABD istihbaratına ait belgelerin, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarıyla ilgili bilgileri içerdiği öne sürüldü. Bu belgelerin, Tahran ile bağlantılı bir Telegram hesabında sızdırıldığı iddia ediliyor.

Sızdırılan Belgelerde Neler Yer Alıyor?

İran'la bağlantılı hesapta yapılan açıklamada, "Bir ABD istihbarat kaynağı, İsrail'in İran’a kapsamlı bir saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli son derece gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı," ifadesine yer verildi. Belgelerde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin üslerinde gerçekleştirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylandırıldığı belirtiliyor.

İsrail'in Hazırlıkları ve Resmi Açıklamalar

İsrail ordusunun, İran'a yönelik saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığı kaydediliyor. The Jerusalem Post'a konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, "İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor," şeklinde bilgi verdi.

Amerikalı Yetkililerin Değerlendirmeleri

CNN'e göre Amerikalı yetkililer, olayı "son derece ciddi" bulsalar da, sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceğini düşünüyorlar. Ayrıca, eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mick Mulroy, bu sızdırılma olayının ABD ve İsrail arasında gelecekte güven sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

ABD'li yetkililer, belgelerin sızdırılmasına dair iddiaların soruşturulduğunu ve bu belgelerin kim tarafından ele geçirildiği, bir istihbarat mensubu aracılığıyla mı yoksa siber bir saldırıyla mı bu bilgilerin sızdırıldığı gibi konuların araştırıldığını açıkladı.

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