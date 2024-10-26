İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırıları: Stratejik Hedefler Vuruldu

İsrail Hava Kuvvetleri'den İran'a Darbe

Son günlerde, İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in hava saldırıları ile İran topraklarında bir dizi stratejik hedefin vurulduğu bildirildi. Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, saldırıların ana odak noktası İran’daki askeri tesisler oldu.

Hedef Alınan Tesisler

Saldırılar sırasında hedef alınan noktalar arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füze fırlatma üsleri yer aldı. Haberde, saldırıların başlangıcında İran hava savunma sisteminin zayıflatılması amacıyla hareket edildiği vurgulandı.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordusu, bu tür saldırıların İsrail'e yönelik son aylarda artan saldırılara karşı bir yanıt olduğunu belirtti. Açıklamada, 'Şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir,' denildi.

Yönetim ve Güvenlik Açıklamaları

İsrail devlet televizyonu KAN, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, saldırıların desteklendiğine dair onay verdiğini ve devletin kararını beklediklerini bildirdi.

Beyaz Saray'dan Yapılan Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, saldırının 1 Ekim tarihinde İran’ın balistik füze saldırısına yanıt olarak gerçekleştiğini ifade ederek, İsrail'in meşru müdafaa hakkı kapsamında hareket ettiğini belirtti.

İran'dan Yanıtlar ve Gelişmeler

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Tahran'daki bazı askeri üslerin hedef alındığını bildirdi. Ayrıca, İran devlet televizyonu başkent Tahran’da patlama seslerine dair bilgiler vererek, 'Patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı' bilgisini aktardı.

Türkiye'nin uluslararası havalimanlarında herhangi bir olağanüstü durumun yaşanmadığını bildiren yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, sosyal medyadaki bazı patlama görüntülerinin eski olduğunu belirtti.

Son olarak, Mehr Haber Ajansı, Tahran'daki petrol rafinerisinden herhangi bir patlama sesi olmadığına dair görüntüler paylaşarak durumu açıkladı.

Tahran'da meydana gelen olaylarla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve resmi açıklamalar yapılacağı belirtildi.