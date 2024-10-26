İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısı ve Ben-Gvir'in Açıklamaları

İsrail'den İran'a Yönelik Saldırı Açıklaması

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran’a gerçekleştirilen gece operasyonunu "ön hazırlık" olarak tanımladı. Ben-Gvir, bu saldırının ardından atılacak bir sonraki adımın ise "stratejik varlıkların hedef alınması" olması gerektiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

Yapılan basın toplantısında Ben-Gvir, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrım benim görüşüm. Bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğim" dedi. Ayrıca, İsrail'in İran'ın tehditlerine karşı durmak adına tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

İsrail'in Misilleme Stratejisi

İsrail, İran'ın 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği füze saldırılarına yanıt olarak, İran topraklarındaki askeri hedeflere yönelik bir saldırı başlattığını açıkladı. İran ise, Tahran ve batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde karşılık verdiğini, ancak bazı bölgelerde "sınırlı hasar" meydana geldiğini belirtti. Öte yandan, İsrail söz konusu saldırının "başarıyla" tamamlandığını duyurdu.