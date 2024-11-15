İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Yakınında Havaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Gergin Anlar

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında gece saatlerinde pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli tutuklandı. Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde gerçekleşen olayda, A.Ş. (33) isimli şahıs, 5-6 el ateş açtı.

Polis Ekipleri Olay Yerindeydi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliye bir süre dirense de, sonunda özel harekat polislerine teslim oldu.

Şüphelinin Üzerinde Silah ve Teçhizat Bulundu

Gözaltına alınan A.Ş.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramada, bir pompalı tüfek, bir pala, üç şarjör ve dört fişek ele geçirildi. Şüphelinin, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi gibi toplam yedi kaydı olduğu öğrenildi.

Protesto Amacında Havaya Ateş Açtı

A.Ş.'nin, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla başkonsolosluk önüne gelerek havaya ateş açtığı bildirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemede Tutuklandı

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği önüne çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, İstanbul'daki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.