İsrail'in Kan Dolduran Planı: ABD'yi Endişeli, İsrail Yetkilileri Endişeli IDF'nin Kararı Bekleniyor

İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda Hamas'ın yer altı tünellerini deniz suyuyla doldurmayı planlıyor. Wall Street Journal gazetesine göre, bu plan, Hamas'ın "Gazze metrosu" olarak adlandırılan tünellerini yok etmeyi ve savaşçılarını yer üstüne çıkarmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz ay, İsrail, Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarına beş büyük su pompası yerleştirdi. Wall Street Journal, her bir pompasının binlerce metreküp suyu Akdeniz'den çekip tünellere taşımak için hazır olduğunu bildirse de, bu plan tartışmalara neden oldu.

Yetkililer, İsrail'in bu planı ABD'ye ilk kez geçen ayın başında ilettiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını belirtirken, ABD'de duygular karışık durumda. Plana dair görüş aykırılıkları mevcut. Yetkililerden bazıları tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklerken, bir kısmı ise planın getirebileceği risklere dair endişeleri olduğunu ifade ediyor.

Planın iç ayrıntılarına tam olarak hakim olunmadığı için, bir kaynak gazeteye yapılan açıklamada, "ne kadar başarılı olacağından emin değiliz. Planın başarılı olup olmayacağını bilmek imkansız çünkü deniz suyunun daha önce kimsenin girmediği tünellerden nasıl akacağını bilmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsraillileri Kararsız Kalmasındaki Asıl Etken Rehineler

ABD'li yetkililere göre, deniz suyunun zemine zarar verme potansiyeli ve Gazze'deki binaların çökmesine neden olma riski nedeniyle endişeler bulunduğu ifade ediliyor.

Wall Street Journal'ın vurguladığı bir diğer risk ise tünellerden deniz suyuyla birlikte akacak tehlikeli maddelerin Gazze'nin yeraltı sularına ve toprağına zarar verme olasılığı.



Siyasi analist Jon Alterman, planın Biden yönetimini zor durumda bırakabileceğini ve küresel düzeyde tepki çekebileceğini belirtmiş, ayrıca deniz suyunun mevcut su ve kanalizasyon altyapısına, yeraltı suyu rezervlerine ne tür etkiler yapabileceğini önceden kestirmenin zor olduğunu ifade etti.

İsrail medyası da planı eleştirirken İsrail Savunma Kuvvetleri'nin henüz nihai bir karar vermediğini bildirdi. Times of Israel gazetesi, IDF'nin rehinelerin yer altı tünellerinde tutulma olasılığını göz önünde bulundurarak, tüm rehineler serbest bırakılmadan önce kararın belirsiz olduğunu yazdı.

500 Tünel İmha Edildi

İsrail, 7 Ekim sonrasında başlattığı saldırılarda 800'den fazla tünele ulaştığını ve bu tünellerin 500'ünün imha edildiğini iddia ediyor. Hamas'ın yıllar boyunca inşa ettiği bu tüneller, 30 metre derinliğinde bir labirent gibi Gazze'nin altında uzandığı tahmin ediliyor. Ağın tam büyüklüğü tam olarak bilinmemekle birlikte, bilinen tek şey tünellerin 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında bulunduğu yönünde.