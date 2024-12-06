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İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Etrafındaki Saldırılarda 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği bombalı saldırılarda Kemal Advan Hastanesi çevresinde 18 Filistinli öldü, sağlık durumu kritik.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:45
İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Etrafındaki Saldırılarda 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

Beyt Lahiya'daki Saldırının Sonuçları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde yaptığı saldırılarda en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, 'Şaban', 'Avad', 'Eşkar' ve 'Yasin' ailelerine ait evleri hedef aldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivillere ait evlerin hedef alındığı bu saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 olarak belirlendi. Hala enkaz altında olanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürmekte.

Hastane Üzerindeki Bombardıman

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik birkaç saatlik baskından sonra, hastanenin çevresine yoğun bombardıman düzenlemiştir. Ordu, hastanede bulunan hastaları ve sağlık personelini zorla dışarı çıkararak, birçok hasta ve sağlık çalışanını alıkoymuştur. Bu baskının öncesinde, İsrail askeri araçları, hastane çevresinde konuşlanarak hastaneyi kuşatma altına aldı.

Sağlık Durumu Kritik

Sağlık kaynakları, İsrail ordusu'nun son dönemde düzenlediği saldırılar nedeniyle Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonunun tamamen durduğunu bildirerek, hasta ve yaralıların yaşamlarının tehlikede olduğunu ifade etti. İsrail dronları, hastane çevresine yoğun ateş açarken, saldırılar sonucu onarımların yapılmasının mümkün olmadığı dile getirildi.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 580 Filistinli hayatını kaybetti; bunların arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca 105 bin 739 kişi yaralandı.

Hastanelerin bombalanması, sağlık ekipleri ve ambulansların hedef alınması, sınır kapılarının kapatılması gibi olaylar, Gazze Şeridi'nde sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaşmasına neden oldu. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü beklenirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak altyapı ciddi şekilde tahrip edilmektedir.

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