İsrail'in Kısıtlamaları: Mescid-i Aksa'da Sadece 80 Bin Kişi Cuma Namazı Kılabildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksada ramazan ayının üçüncü cuma namazını sadece 80 bin kişi kılabildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ramazan döneminin bu önemli gününde yaklaşık 80 bin kişi Mescid-i Aksa'da saflarına yerleşti. Filistinliler, İsrail polisinin kısıtlamaları ve yağmurlu havaya rağmen, sabahın ilk saatlerinden itibaren Aksa'ya erişim sağlamak için yola koyuldu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'teki Eski Şehir çevresinde barikatlar kurarak bazı Filistinlileri kimlik kontrolü ve üst aramasına tabi tuttu. Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ek 3 bin polis kuvveti yerleştirildi.

Cuma namazının ardından birçok Filistinli, iftarı Mescid-i Aksa'da yapmak için burada kaldı. Ramazan'ın son on gününe girilmesiyle, itikafa girmek isteyen bazı Filistinliler de Aksa'yı terketmedi.

Batı Şeria'daki Filistinlilere Uygulanan Kısıtlamalar

İsrail makamları, ramazan ayının başlangıcında, Batı Şeria'dan sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin sınırlı bir sayı ile Aksa'ya gelmesine izin vereceğini duyurmuştu. Gelen haberlerde, Batı Şeria'dan 10 bin Filistinlinin Aksa'ya gitmesine izin verildiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, kontrol noktalarında uzun süre bekletildiklerini ve çoğu kişinin yaşlarına uygun olduğu halde geri çevrildiğini dile getirdi. Ayrıca, geri dönüş şartı olarak akşam saatlerinden önce Kudüs'ten ayrılma zorunluluğuyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

İsrail ordusu, işgal altındaki bölgelerden gelenlere bir günlük izin kartı çıkardığını, bunun için 250 İsrail şekeli (yaklaşık 2 bin 500 TL) ödemek zorunda kaldıklarını aktardı. Bu izin kartını alan Filistinlilerin akşam 17.00'ye kadar kontrol noktalarına geri dönme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, Mescid-i Aksa’da cuma namazına ilişkin kısıtlamalarını yeniden artırdığı gözlemlendi.