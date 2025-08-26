DOLAR
İsrail'in Kuneytra Saldırısında 1 Sivil Öldü

İsrail ordusunun Kuneytra'daki saldırısında Tırınce köyünde 1 sivil hayatını kaybetti; Suriye devlet televizyonu Elihbariyye bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:56
Suriye devlet televizyonu Elihbariyye bildirdi

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu Elihbariyye haberine göre, "işgalci İsrail" güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyü'nde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

