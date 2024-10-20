İsrail'in Kuzeyinde Füzelerin Neden Olduğu Yangınlar

İsrail’in Kuzeyinde Yangınlar Patlak Verdi

Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzeler, İsrail'in kuzey bölgelerinde büyük yangınların çıkmasına sebep oldu. Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Hadera kentinde, bu füzelere karşı fırlatılan mermilerin düşmesiyle yangın başladı.

İtfaiye Ekipleri Yangınlarla Mücadele Ediyor

Bölgedeki alevlerin kontrol altına alınabilmesi için 12 itfaiye ekibi canla başla çalışmalara devam ediyor. Batı Celile'de bulunan Shilomi yerleşiminde de benzer bir durum yaşanıyor; burada da füzelerin düşmesi sonucunda büyük bir yangın meydana geldi ve bu yangını kontrol altına almak için 13 itfaiye ekibi seferber oldu.

Hizbullah'tan Açıklama Geldi

Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki iki askeri üssün hedef alındığını açıkladı. Bu çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. İsrail Ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerinde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan'da Büyük Kayıplar Yaşanıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 itibarıyla, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 464 kişinin hayatını kaybettiği, 11 bin 530 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da 27 Eylül'de Beyrut'ta gerçekleştirilen hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerinden Edilme ve Göç Sorunları

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu kaydedildi. Özellikle güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç eden insan sayısı artarken, Lübnan hükümeti 461 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.