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İsrail'in Kuzeyinde Savaş Karşıtı Gösteri Düzenlendi

Filistinli ve İsrailli aktivistler, Gazze sorununa dikkat çekmek için Taybe'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:16
İsrail'in Kuzeyinde Savaş Karşıtı Gösteri Düzenlendi

İsrail'in Kuzeyinde Protesto

İsrail'in kuzeyindeki Taybe kentinde, Filistinli ve İsrailli aktivistler savaş karşıtı bir gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze Şeridi'nde uzun bir süredir devam eden saldırılara ve Batı Şeria'daki işgal politikalarına karşı seslerini yükseltti.

Ayrımcılığa Dikkat Çekildi

Aktivistler, dört mevsimdir süregelen işgale karşı durduklarını ifade etmek amacıyla otoyol kenarında toplandı. Onlarca katılımcı, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen "ayrım duvarı" önünde, yükseğe bir zeytin dalı taşıyan güvercini simgeleyen dev bir pankart açtı. Pankartta, "Bir halkı işgal eden bir ulus, asla özgür olamaz" mesajı yer aldı.

Sloganlar ve Talepler

Göstericiler, "İşgale hayır, savaşa hayır" şeklinde sloganlar atarak, "Savaşı ve işgali durdurun", "İşgal varken barış olmaz" gibi ifadeleri taşıyan Arapça ve İbranice pankartlar kullanarak taleplerini dile getirdiler. "İşgale karşı direnin", "Askeri bir çözüm yok" gibi mesajlar da gösteride yer aldı.

Güvenlik Önlemleri

İsrail polisi gösteri sırasında çevrede hazır bulundu; ancak herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu durum, aktivistlerin barışçıl bir şekilde taleplerini iletmelerine olanak sağladı.

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