İsrail'in Kuzeyine Lübnan'dan Roket Saldırıları: Güvenlik Talimatları Yayınlandı

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan yapılan bir dizi roket saldırısı, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa ve Nasıra şehirleri çevresinde alarm zilleri çaldırdı. Bu gelişme, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilimin son noktasını temsil ediyor.

İsrail Ordusundan Güvenlik Talimatları

İsrail ordusu, özellikle Hayfa'nın kuzeyindeki Celile bölgesinde, vatandaşlarına yeni güvenlik talimatları açıkladı. Açık alanlarda toplu olarak 30, kapalı alanlarda ise sığınak mevcut ise 300 kişiden fazla toplanma kısıtlandı. Ayrıca, bu bölgelerdeki plajların tamamen kapatıldığı ilan edildi.

Hava Savunma Önlemleri

İsrail devlet televizyonuna göre, Lübnan'dan atılan yaklaşık 15 roket, Nasıra'nın bir noktasına isabet ederek yangına sebep oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin roketlere yönelik ateş açtığı ve havada patlamalar meydana geldiği görüldü.

Hizbullah'ın Ziyade Saldırıları

Hizbullah ile yapılan son saldırılarda, kuzeyde Ramat David hava üssünün hedef alındığı bildirilirken, henüz Lübnan Hizbullahı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki gün, Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine 100'den fazla roket saldırısı düzenledi ve bazı bölgelerde yangınlar çıkmasına neden oldu.

Uluslararası Tepkiler ve Tartışmalar

Bölgedeki gerilimin tırmanması, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Bir savaşın patlak vermesi ihtimali karşısında çeşitli uyarılar gerçekleştirildi. Özellikle, 20 Eylül'de düzenlenen hava saldırısında 37 kişinin hayatını kaybetmesi olayının ardından, konunun ciddiyeti bir kez daha gündeme geldi.

Özetle, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan bu çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlığın artmasına ve yeni güvenlik önlemlerinin alınmasına yol açıyor.