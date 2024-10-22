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İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti

Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısında 1 İsrail askeri yaşamını yitirirken, 3 asker ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:29
İsrail'in Kuzeyine Roket Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti

Roket Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında bir askerin hayatını kaybettiği ve üç askerin ağır yaralandığı bildirildi. Bu bilgiyi İsrail ordusu duyurdu.

Saldırının Detayları

İsrail ordusundan alınan bilgiye göre, saldırı Lübnan sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirildi. Ölen askerin, topçu birliğinde görevli olduğu belirtildi.

İsrail medyası, saldırının Neot Mordechai yerleşim bölgesi civarında gerçekleştiğini aktardı. Olayın ardından, güvenlik önlemleri artırıldı ve yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

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