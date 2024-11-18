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İsrail’in Kuzeyine Roket Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

İsrail’in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:00
İsrail’in Kuzeyine Roket Saldırısı: 1 Ölü, 5 Yaralı

İsrail’in kuzeyinde meydana gelen roket saldırısında, bir kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Saldırının hedefi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Shfar'am beldesindeki bir bina oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığı bilgilere göre, roket saldırısının ardından ağır yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada ise, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 5 roket atıldığı belirtilerek, güvenlik durumunun ciddiyeti vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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