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İsrail'in Kuzeyine Yapılan Roket Saldırısı: 9 Yaralı

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen roket saldırısında 9 kişi yaralandı, biri ağır.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:55
İsrail'in Kuzeyine Yapılan Roket Saldırısı: 9 Yaralı

İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine gerçekleştirilen roket saldırısında 9 kişi yaralandı. Ordunun yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan'dan atıldığı değerlendirilen roketler sebebiyle meydana geldiği bilgisi verildi.

Hava Savunma Sisteminin Rolü

Bölgeye yönelik yaklaşık 30 roket atıldığı ve bu saldırılardan bazılarına hava savunma sisteminin müdahale ederek engel olduğu belirtildi. Yerel medya, roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak bulunduğu Şa'ab bölgesi yakınlarındaki tarım arazisine düştüğünü aktardı.

Önceki Saldırılar

Bu saldırının hemen öncesinde, İsrail'in kuzeyine yönelik düzenlenen roket saldırılarında 4'ü yabancı tarım işçisi olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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