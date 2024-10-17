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İsrail'in Lazkiye'ye Saldırı İddiaları Gündemde

Suriye'nin Lazkiye ilinde İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırılar, bölgedeki gerginliği artırdı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 03:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 03:56
İsrail'in Lazkiye'ye Saldırı İddiaları Gündemde

İsrail'in Lazkiye Saldırısı İddiası

Beşşar Esed yönetimi, İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline saldırdığı yönünde iddialarda bulundu. Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA üzerinden yapılan açıklamaya göre, "Lazkiye semalarında patlamalar duyuldu ve hava savunma sistemlerimiz düşman hedeflerine karşılık vermekte." denildi.

Saldırıya İlişkin Detaylar

Haberin devamında, saldırı noktasında başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte olduğu belirtiliyor. Rejimin sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, Lazkiye'nin doğu girişindeki bir askeri karargaha düzenlenen saldırının sonuçları olarak ardı ardına birçok patlama gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu bölge, Esed ordusunun ve Hizbullah gibi grupların varlık gösterdiği bir alan olarak biliniyor. Ancak, İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki Gerilim

İsrail, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna bağlı askeri noktalara yönelik saldırılar düzenlemekte. Bu durum, Orta Doğu'daki gerilimi artırarak uluslararası istikrarı tehlikeye sokmaktadır.

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