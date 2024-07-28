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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Gündemde

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Olayda can kaybı ve yaralı olup olmadığı henüz belli değil.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 03:34
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Gündemde

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Hizbullah'a yakın kaynaklardan alınan haberlere göre, İsrail jetleri bu saldırıları Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehirleri çevresindeki Burc El-Şimali yerleşim birimine yönelik düzenledi.

Yerel Tepkiler ve Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, saldırıya uğrayan alanlarda meydana gelen patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekmekte. Şu an için saldırılar sonucunda yaralanan ya da ölen kişiler hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Mecdel Şems Saldırısı

Buna ek olarak, Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. İsrail ordusu, olayla ilgili yapılan değerlendirmelerde, roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirtti ve Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

Hizbullah'dan Yalanlama

Ancak Hizbullah, Mecdel Şems’teki saldırıyla ilgili sorumluluk iddialarını reddetti. Yönetim, bu olayla herhangi bir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Netanyahu ve Füze İddiaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı unutmayacak ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Diğer yandan, saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından hemen sonra roketin isabet etmesi, bu füzenin İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’den ateşlendiği iddialarını doğurdu. Gizli kalmak isteyen bir yerel sakin, saldırı sinyali çaldıktan kısa bir süre sonra patlama yaşandığını belirtti.

Ayrıca, Doha merkezli el-Arabi televizyonunun muhabiri, yerel halk arasında füzenin yönü ve sirenlerin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe’den ateşlendiği inancının yerleştiğini aktardı.

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