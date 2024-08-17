İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail güçlerine ait hava araçları, Sur kentinin doğusunda bulunan Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef alarak saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bölgeye ambulansların gönderildiği kaydedildi.

İkinci Saldırı ve Şüpheler

Yine NNA'nın verdiği başka bir bilgiye göre, İsrail ordusu, Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab çevresindeki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusu, bu saldırılarda özellikle bir Hizbullah komutanını hedef aldığını öne sürdü. Açıklamaya göre, hedef alınan kişi, Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib idi.

Öte yandan, Hizbullah'tan konuya dair herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi.