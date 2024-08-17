İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı Sonrasında Can Kaybı

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili güncel bilgiler geldi. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Lübnan’ın güneyinde, Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesinde, bir çimento tesisine yapılan saldırı sonucunda, aralarında bir anne ve iki çocuğunun da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı sayısının ise 5 olduğu ve iki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralıların Kimliği

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden gelen açıklamada, ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğu ifade edildi. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleştiğine işaret ediyor.