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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 08:52
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırıda Bulundu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, akşam saatlerinde yer alan olay, savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi.

Nabatiye İle Mercauyun'da Hava Saldırısı

Saldırının hedefi, Lübnan'ın Nabatiye iline bağlı Cedide Mercauyun beldesiydi. İki ayrı hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Baalbek Hirmil Bölgesine Yönelik Saldırı

Öte yandan, İsrail ordusunun Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği bilgisi geldi.

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