İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca 5 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Saldırının Detayları

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Nebatiye vilayetine bağlı Kefur Şimali beldesinin çevresindeki sanayi bölgesindeki bir çimento tesisini hedef aldı. Bu hava saldırısının ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının sonuçlarını açıkladı.

Ölü ve Yaralılar Arasında Mülteci Sayısı Fazla

Bakanlık, saldırıda yaşamını yitirenler arasında bir anne ve iki çocuğunun da bulunduğunu belirtti. Yaralılar arasında iki kişinin durumun ağır olduğu ifade edildi. NNA, ölü ve yaralıların çoğunun Suriye uyruklu mülteciler olduğunu kaydederek, bu durumun insani kriz boyutunu daha da derinleştirdiğini vurguladı.