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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:18
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Saldırdı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Olay, Lüban'nın resmi haber ajansı NNA'ya göre, bir insansız hava aracı (İHA) aracılığıyla Ez-Ziraa Mahallesi'nde bulunan sivil yerleşim alanlarının bombalanmasıyla gerçekleşti.

Saldırı sonucunda bölgede büyük hasar meydana gelirken, sağlık ve sivil savunma ekipleri, Lüban ordusunun desteğiyle kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Devam Eden Çatışmalar ve Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden kontrollü çatışmaların ardından, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırılarına başlamıştı. Aynı zamanda, 30 Eylül'de de Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı kara saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Bölgede yaşanan bu gelişmeler, gerginliğin artmasına ve sivil kayıpların yaşanmasına sebep olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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