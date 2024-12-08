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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın Marcayun ilçesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi. Ateşkes ihlalleri 159'u geçti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:06
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun ilçesine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı, Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, belirtilen bölgedeki Dibbin köyündeki Arıd Tahtani mahallesini hedef aldı.

Ateşkes İhlalleri Arttı

Son saldırıyla birlikte, İsrail ordusunun Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını en az 159 kez ihlal ettiği kaydedildi. Lüban ile İsrail arasında sağlanan bu ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Ancak, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu çok sayıda ihlalde bulundu.

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