İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

İsrail'in Şuf'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında, 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu hava bombardımanında 12 kişinin de yaralandığı belirtiliyor ve bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Sağlık Bakanlığı, saldırı öncesinde 12 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını açıkladığını hatırlattı.

Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında şiddetli çatışmalar yaşanmakta. 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile yaşanan gerginlikler sonucu, İsrail ordusu 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203’ü çocuk ve 644’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi hayatını kaybetti; 14 bin 222 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.