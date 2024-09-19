İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda Yaralananlar Var

İsrail'in Hava Saldırısında Yaralılar Var
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan El-Haniyye beldesine bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, saldırının ardından yaralılarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralıların 3'ünün Filistinli ve 1'inin Lübanlı olduğu belirtildi.
Yaralıların Durumu
Yaralıların tedavi altına alındığı ifade edilirken, bölgedeki gerginliğin sürdüğü vurgulandı.
Devam Eden Çatışmalar
Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalar halen devam etmekte.