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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda Yaralananlar Var

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:37
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırıda Yaralananlar Var

İsrail'in Hava Saldırısında Yaralılar Var

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan El-Haniyye beldesine bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, saldırının ardından yaralılarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralıların 3'ünün Filistinli ve 1'inin Lübanlı olduğu belirtildi.

Yaralıların Durumu

Yaralıların tedavi altına alındığı ifade edilirken, bölgedeki gerginliğin sürdüğü vurgulandı.

Devam Eden Çatışmalar

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalar halen devam etmekte.

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