İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırıları Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Haris ve Taluse bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılara dair ilk bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre, Bint Cubeyl'in Haris bölgesine yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mercaiyun'un Taluse bölgesine yönelik saldırıda ise 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ateşkes İhlalleri ve Hizbullah'ın Tepkisi

Ateşkesin 6. gününde gerçekleşen bu saldırılar sonucunda biri devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil bölgesine düzenlenen bir başka saldırıda ise 1 Lüban askeri yaralandı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine dikkat çekerek Kefr Şuba Tepeleri'nde işgal altındaki Ruveysat el-Alem bölgesine yönelik roketli "uyarı" atışı gerçekleştirdi. Rocketlerin boş bir alana düştüğü belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varmaktan bu yana Hizbullah'ın gerçekleştirdiği roket saldırısına karşı "sert karşılık" vereceklerini ifade etti ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.