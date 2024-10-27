İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 12 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılar, Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleştirildi.

Nabatiye İli'ndeki Saldırılar

Gece saatlerinde, İsrail savaş uçakları, Nabatiye iline bağlı Mercauyun ilçesindeki Cedide Mercauyun beldesine iki hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Diğer Merkezlerdeki Olaylar

İsrail ordusunun, Nabatiye'ye bağlı Kakiiyye el-Cisr beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirirken, Sur kenti yakınlarındaki Burc eş-Şimali'ye düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca, Sur kentine bağlı Bafliyye ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirilmektedir.

Yeni Hava Saldırıları

Son olarak, İsrail ordusunun, Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilmiştir. Olaylarla ilgili daha fazla bilgi geldikçe güncellemeler yapılacaktır.