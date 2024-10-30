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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 31'e yükseldi, Hizbullah karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:54
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi ve Baalbek'e gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bu saldırılardan sonra birçok kişi yaralanmış durumda.

Ölü ve Yaralı Sayısı

İlk belirlemelere göre, Bekaa Vadisi'ndeki saldırılarda 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca Baalbek kentine düzenlenen saldırılarda ise 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunması dikkat çekiyor.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah, gün boyunca İsrail'e yönelik 28 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırılar arasında, Hayfa'nın güneyinde ve Tel Aviv’in doğusunda bulunan askeri üsler ile eğitim kamplarının hedef alındığı belirtildi. Hizbullah, karşılık vereceğini duyurdu ve İsrail askeri hedeflerini roket ve füze saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.

İnsan Kaybı ve Göç Sayıları

İsrail ordusunun Hizbullah ile 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmaları sırasında, Lübnan'da toplam 2,822 yaşamını yitirmiştir. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor. Yaralı sayısı ise 12,937 olarak kaydedilmiştir.

Yerinden Edilme Durumu

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği ve bu kişilerin çoğunun başkent Beyrut ve kuzeye göç ettiği bildirilmektedir. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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