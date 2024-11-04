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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 18:49
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Durum: Lübnan'daki Saldırılar

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine düzenlediği son hava saldırılarında 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ayrıca, 3 kişi yaralandı. Bu bilgiler, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalara dayanmaktadır.

Batı Bekaa Bölgesi'nde Saldırı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Bekaa'ya bağlı Muşağğara beldesine yönelik gerçekleştirdiği bir saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Sur Kentinde Çatışmalar

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Burc Rical beldesi çevresindeki bir evi hedef alarak saldırıda bulundu. Bu saldırı sonucunda bölgede ciddi hasar meydana geldi.

Diğer Hedefler ve Sonuçları

İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı Yarin ve Cebin beldeleri arasında yer alan bir bölgeyi de bombaladı. Saldırı sonrası bu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ayrıca, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Arabsalim beldesinde gerçekleştirilen bir hava saldırısı sonucunda da 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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