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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:15
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Lübnan'ı Sarsıyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Aley bölgesindeki bir otoyola yönelik hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının, bir ailenin ikamet ettiği evi hedef aldığı belirtildi.

Güney Lübnan'da Ek Hedefler

Lübnan'ın güneyinde de saldırılar devam etti. Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesinde düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Sur bölgesinde, bir saldırı sonrası enkaz kaldırma çalışmaları esnasında gerçekleştirilen yeni bir saldırı sonucunda ise İslami Sağlık Kurumu'na bağlı bir sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, bir sivil savunma personeli yaralandı.

Yaygın Hava Saldırıları ve Misket Bombaları

İsrail'in bombardımanları, Sur kentinin Tibnin, Ganduriyye, Şatiyye, Mecdel Zun, Kalile, Deyr Entar, Mecadil ve Sıddıkin beldelerine de ulaştı. Ayrıca, Marcayun bölgesinde iki kez, uluslararası yasaklı misket bombası kullanıldığı belirtildi.

Sınırda Gerilim Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hiyam kasabasına da topçu bombardımanı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, Habuş beldesinde bulunan bir okulun yakınında hava saldırısı yapıldı ve Baalbek'teki Taraya beldesinde de bir eve yönelik hava saldırısı düzenlendi. Saldırılar, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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