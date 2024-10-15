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İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Ulaştı

Lübnan'ın güney ve orta kesimlerine yönelik İsrail saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:54
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Ulaştı

İsrail Ordusunun Lübnan’a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve orta kesimlerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 3'ü çocuk olmak üzere toplam 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bekaa vilayetine bağlı Riyak beldesinin bombalandığı belirtildi. Bu saldırıda 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sur Kentinde Kanlı Saldırı

Lübnan haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Kana beldesinde düzenlenen başka bir saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralılar, Sur'daki hastanelere kaldırıldı.

Ölü Sayısı Endişe Verici

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 2 bin 350 kişi hayatını kaybetti. Bu sayıdan 104'ü çocuk, 194'ü kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 10 bin 906 kişi de yaralandı.

Göç ve Yerinden Edilmeler

İsrail’in bombardımanları sonucu Lübnan’da yüz binlerce insanın yerinden edildiği ve hükümetin 456 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini bildirdiği belirtiliyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Bu saldırılara karşılık veren Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle saldırılarda bulunuyor, ancak İsrail tarafında fazla hasar bildirilmediği gözlemleniyor.

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