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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 13 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:32
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 13 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombalayarak 8 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralıya sebep oldu.

Ayrıca, İsrail ordusunun Sayda kentine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi öldü ve 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel bölgesinde bulunan Nebi Şit beldesine yönelik yapılan saldırılarda ise 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun, bir gün önce Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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