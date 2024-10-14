İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 18 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hizbullah ile Sürdürülen Çatışmalar

Lübnan Kızılhaçı'nın yaptığı açıklamada, saldırıda 4 Filistinlinin de yaralandığı bilgisi verildi. 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalar, bölgedeki huzursuzluğu artırmış durumda.

Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana toplamda 2 bin 306 kişi hayatını kaybetmiş, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın. Aynı dönemde 10 bin 698 kişi yaralanmış durumda.

Hizbullah'ın Cevabı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermektedir. Bu saldırılar, genel olarak İsrail ordusunun üslerine yönelik gerçekleştirilmektedir ve büyük bir hasar bildirimi yapılmamıştır.

Yerinden Edilen Sığınmacılar

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 430 binden fazlasının Suriye'ye yöneldiğini açıklamıştır.