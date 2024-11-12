İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 19 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, en fazla kaybın Cebeli Lübnan'ın Aley bölgesindeki Baalşumayi'de yaşandığını, burada 8 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Cebeli Lübnan ve Şuf'taki Saldırılar

İsrail'in, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf kentindeki Cun bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırısında ise 6 kişi yaşamını yitirdi ve 6 kişi yaralandı. Bu saldırı sonrası bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir.

Lübnan'ın Güneyinde Ciddi Kayıplar

Resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, Sur'daki Mansuri beldesinde bir sağlık çalışanı da yeni bir saldırıda hayatını kaybetti.

Nebatiye ve Baalbek'teki Gelişmeler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye'de 2 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Aynı şekilde, Baalbek'teki bir hava saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Uluslararası Yasaklı Misket Bombası Kullanımı

NNA, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'da ve Litani Nehri yatağında uluslararası yasaklı misket bombaları kullandığını bildirdi. Ayrıca, Hiyam kasabası da topçu bombardımanına tutuldu.

Saldırılar neticesinde bölgedeki insan hakları durumu giderek daha da kötüleşiyor. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları ise tüm hızıyla sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.