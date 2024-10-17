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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Ölü, 15 Yaralı

İsrail, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 2 kişiyi hayatını kaybettirdi, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:08
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2 Ölü, 15 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırıları sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu bilgi, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer aldı.

Baalbek el-Hirmil'de Meydana Gelen Olaylar

İsrail'in hava saldırılarının odak noktası, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil kenti oldu. Yapılan saldırılarda, Baalbek el-Hirmil'e bağlı Es-Seferi beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Es-Seferi beldesindeki başka bir saldırıda 6 kişinin daha yaralandığı bilgisi verildi. Sağlık Bakanlığının Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayların sonrasında bölgedeki sağlık durumu hakkında güncellemeler yapmaya devam ediyor.

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