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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Saldırılar Lübnan'ın güneyinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:27
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenledi ve bu saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırılar Sur ve Bint Cubeyl bölgelerinde sabah saatlerine kadar devam etti.

Ölümler ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sur kentindeki Reml Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığı hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, El Cevad restoranının yakınında gerçekleştirilen başka bir saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer Hedefler ve Zarar

Diğer saldırılarda ise, Burc eş-Şimali beldesinde bir binaya yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında sağlık görevlileri de dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Eski Saraya Mahallesi'nde düzenlenen bir saldırıda 1 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Ayn Beal beldesinde Er-Risale İzciler Derneği ve Er-Risale İlk Yardım Derneği'ne bağlı bir sivili savunma binasına yönelik yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında bir hemşire ile 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu toplam 24 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Ayta eş-Şaab, Ramiye, Ed-Duheyra, El-Bustan, Aytarun ve Kuneyn beldelerine yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Bu saldırılarda can kaybı yaşanmazken, maddi hasara yol açtı. Sivil savunma ve ilk yardım ekipleri, hala enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

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