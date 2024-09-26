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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:57
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerini hedef alan hava saldırılarına devam ediyor. Son günlerde gerçekleşen saldırılarda

4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı duyuruldu. Bu bilgilerin Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan geldiği belirtildi.

Ayta eş-Şab ve Kana'daki Saldırılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şab beldesinde bir dizi hava bombardımanının gerçekleştiği ve burada 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, Kana beldesinde düzenlenen başka bir saldırıda ise Suriye vatandaşı bir bireyin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Saldırıların Artışı ve İnsan Kaybı

İsrail ordusu, 23 Eylül 2023 itibarıyla Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu hava saldırıları sonucunda 654 kişi yaşamını yitirdi.

Yerinden Olma ve Göç Dalgalanması

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle 500 bine yakın kişinin yerinden olduğunu bildirdi. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgası devam etmektedir.

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