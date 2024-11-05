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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:39
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısı Sonuçları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının ülke genelinde çeşitli noktalara yönelik saldırıların sürdüğünü bildirdi.

Bekaa ve Baalbek Üzerindeki Saldırılar

Özellikle Bekaa bölgesindeki Hur Taala beldesine düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, Baalbek kentine bağlı Talya beldesine yönelik bir başka hava saldırısında ise 2 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmaların Arka Planı

8 Ekim 2023’ten bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süregelen çatışmalar sırasında, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu çatışmalar sonucunda toplam 3,002 kişi hayatını kaybetti, 13,492 kişi ise yaralandı. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

İnsani Durum

İsrail’in bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Göç hareketliliği, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam ederken, Lübnan hükümeti, 539 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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