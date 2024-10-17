İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 7 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Sonucu 7 Sivil Öldü

Son günlerde artan gerilimler, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef almasına yol açtı. İlgili kaynaklardan alınan bilgilere göre, düzenlenen hava saldırıları sonucunda 7 sivil yaşamını yitirdi.

Tayrdaba ve Habbuş Kasabalarındaki Saldırılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk saldırı Tayrdaba kasabasına gerçekleştirildi ve burada 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, NNA haber ajansı, Habbuş kasabasında bir eve yapılan hava saldırısında 4 sivilin öldüğünü ve evin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Son Durum ve Saldırı Sayıları

Yine aynı raporlara göre, son 3 saat içerisinde Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine 15’ten fazla hava saldırısı düzenlendi. Hükümete bağlı Acil Durum Komitesi, son 24 saat içinde ülkenin çeşitli bölgelerine toplamda 138 hava saldırısı yapıldığını açıkladı. Saldırılar, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 10,150 kez gerçekleşti.

Sonuçlar ve Kaybolan Hayatlar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar neticesinde 194'ü kadın ve 104'ü çocuk olmak üzere toplam 2,367 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11,088 kişinin yaralandığını bildirdi.