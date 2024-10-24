İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 9 Ölü, 15 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırıları sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi ise yaralandı.

Baalbek'te Can Kaybı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'a göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentine bağlı El-Hadir kasabasındaki bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 4'ü kadın olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sur Şehrindeki Saldırı

İsrail hava araçları aynı zamanda güneydeki Sur kentinde bir motosiklete saldırarak 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Nebatiye ve Kahhale İhalesi

İsrail'in hava saldırısı Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Burc Kalaviye beldesinde de 1 kişinin ölümüne sebep oldu. Ayrıca, insansız hava aracı ile Beyrut'un doğusundaki Kahhale beldesinde bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.