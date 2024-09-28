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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Dahiye, Bekaa Vadisi ve Suriye Sınırı Hedef Alındı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut, Bekaa Vadisi ve Suriye sınırına hava saldırıları düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:03
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Dahiye, Bekaa Vadisi ve Suriye Sınırı Hedef Alındı

İsrail Ordusu'ndan Yeni Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresine yönelik son dönemlerdeki hava saldırılarını artırdı. Özellikle, Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın önemli bir merkez olarak hedef alındı.

Detaylar ve Hedefler

Savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırıları ile ilgili yapılan açıklamada, özellikle Dahiye bölgesine yönelik "nokta hava saldırısı" yapıldığı belirtildi. Ancak, bu saldırıların spesifik hedefleri hakkında bir bilgi verilmedi.

Hizbullah'a Yönelik İddialar

İsrail ordusu, yaptığı açıklamalarla birlikte, Hizbullah’ın silah üretim atölyeleri bulunduğu iddiasıyla Bekaa Vadisi ve Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri de hedef aldı. Ayrıca, ordunun, Hizbullah’ın Lübnan-Suriye sınırında silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen rotaları da bombaladığı bildirildi.

Bu hava saldırıları, bölgedeki gerilimlerin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan tepkiler gelmesi bekleniyor.

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