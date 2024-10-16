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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu son 24 saatte Lübnan'a 138 hava saldırısı düzenleyerek sivil kayıpları artırdı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:51
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saat içinde 138 hava saldırısı gerçekleştirerek, ülkenin güneyini hedef aldı. 8 Ekim 2023'ten itibaren bu sayı 10 binden fazla oldu.

Lübnan’dan Suriye'ye Geçişler Artıyor

23 Eylül'den bu yana, 461 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçiş yaptı. Lübnan hükümetinin yayımladığı rapora göre, ülkede yerinden edilenler için 1076 barınma merkezi kuruldu ve bu merkezlerin çoğu maksimum kapasitesine ulaştı.

Siviller Üzerindeki Etkiler

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim'den bu yana 2 bin 367 sivil hayatını kaybetti. Bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor.

Hizbullah'ın Karşılık Verdiği Saldırılar

Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı roket ve füzelerle yanıt vermekte. Ancak İsrail ordusu, bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmediğini açıkladı. Sonuç: İsrail bombardımanları esnasında, yüzbinlerce Lübnanlı sivil yerlerinden edilmiş durumda.

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