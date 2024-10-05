İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Arttı

İsrail'in Hava Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinden bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının ise 127'ye yükseldiğini bildirdi.

Bölgesel Etkiler ve Saldırıların Bilançosu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan ve Beyrut çevresindeki kasaba ile köylere yönelik hava saldırılarının detaylarına yer verildi. Bu saldırılar sonucunda, toplamda 25 kişi yaşamını yitirirken, 127 kişi de yaralandı.

Saldırıların Uzun Süreli Etkisi

23 Eylül'de başlayan bu saldırılarda, şimdiye kadar başka bir bilanço verilerek toplamda 1181 kişinin öldüğü ve 3318 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, Lübnanlı resmi kaynaklara göre 1.2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hava saldırılarının sürmesiyle birlikte, bölgedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor ve sivil halkın durumu giderek zorlaşıyor.