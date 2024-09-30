DOLAR
34,13 0,07%
EURO
38,13 -0,05%
ALTIN
2.924,4 -0,35%
BITCOIN
2.241.565,03 0,18%

İsrail'in Lübnan’a Hava Saldırıları Sonucu 105 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 105 kişi yaşamını yitirirken, 359 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 01:28
İsrail'in Lübnan’a Hava Saldırıları Sonucu 105 Ölü

İsrail'in Hava Saldırıları Sonucu Ölümler Arttı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu son olarak 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılardan etkilenen 359 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Hava Saldırıları Detayları

Lübnan'daki hava saldırıları, ülkenin güneyinde farklı bölgeleri hedef aldı. Ankun beldesinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişi, Bint Cubey beldesinde ise 5 kişi yaşamını yitirdi. Sur şehrinde yapılan saldırılarda ise 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Beka bölgesindeki saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirirken, Nebatiye ve Marcayun bölgelerinde de 7 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştır.

Toplam Can Kaybı ve Yerinden Olmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 23 Eylül'den bu yana süregelen çatışmalarda toplamda 1174 kişi öldü. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor. Gidecek güvenli yer bulamayan birçok insan, özellikle güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve Suriye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik tırmanırken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleşen saldırıda hayatını kaybetmiştir. Hizbullah'ın karşılık vermesi ile çatışmalar sürerken, İsrail tarafında büyük bir hasarın bildirilmeme sebebi dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Hizbullah'tan Genel Sekreter İddialarına Cevap
3
Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
4
İsrail'in Lübnan’a Hava Saldırıları Sonucu 105 Ölü
5
Mersin'de Minibüs Şoförü Yol Verme Tartışması Sonrasında Gözaltına Alındı
6
Kırıkkale'de ATV Kazası: İki Yaralı
7
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Antony Blinken ile Görüştü

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem