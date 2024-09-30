İsrail'in Lübnan’a Hava Saldırıları Sonucu 105 Ölü

İsrail'in Hava Saldırıları Sonucu Ölümler Arttı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırıları sonucu son olarak 105 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılardan etkilenen 359 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Hava Saldırıları Detayları

Lübnan'daki hava saldırıları, ülkenin güneyinde farklı bölgeleri hedef aldı. Ankun beldesinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişi, Bint Cubey beldesinde ise 5 kişi yaşamını yitirdi. Sur şehrinde yapılan saldırılarda ise 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Beka bölgesindeki saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirirken, Nebatiye ve Marcayun bölgelerinde de 7 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştır.

Toplam Can Kaybı ve Yerinden Olmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 23 Eylül'den bu yana süregelen çatışmalarda toplamda 1174 kişi öldü. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor. Gidecek güvenli yer bulamayan birçok insan, özellikle güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve Suriye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik tırmanırken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleşen saldırıda hayatını kaybetmiştir. Hizbullah'ın karşılık vermesi ile çatışmalar sürerken, İsrail tarafında büyük bir hasarın bildirilmeme sebebi dikkat çekiyor.