İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonucu 4 Ölü, 10 Yaralı

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil vilayetinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentine bağlı Brital beldesinde bir binayı hedef aldı. Bu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralanan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıların Etkileri

Ayrıca, İsrail'in Tareyya beldesinde bir motosiklet hedef aldığı belirtiliyor. Bu saldırı sonucunda da 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, yakın binalarda ve bazı araçlarda ciddi hasara yol açtı, bu da bölgede yaşayan halkı tehdit altına soktu.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarının Arka Planı

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile sürdürülen çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu 23 Eylül'den beri Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda toplam 2 bin 710 kişinin öldüğünü, bunların 104'ünün çocuk, 194'ünün kadın olduğunu açıkladı. Ayrıca toplam 12 bin 592 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi, çatışmaların seyrini değiştirmiş durumda. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle yanıt vermeye devam ediyor. Bu karşı saldırılar ise genellikle İsrail ordusunun üslerini hedef alıyor ve büyük hasara yol açmadığı belirtiliyor.

Yerinden Edilme Durumu

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göçler sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.