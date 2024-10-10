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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Üç Ölü

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:00
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Üç Ölü

İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırıları Üç Can Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye ile doğudaki Bekaa kırsalına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Batı Bekaa'daki Hava Saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Batı Bekaa'nın Suhmur beldesine düzenledikleri hava saldırısında 2 kişiyi öldürdü. Saldırı sonrası, civardaki evler ciddi hasar gördü.

Meyfedun Kasabasına Yapılan Saldırı

Ayrıca, Nebatıye'ye bağlı Meyfedun kasabasını hedef alan başka bir hava saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı sonucunda kasabadaki bazı konutlar büyük zarar gördü.

Diğer Vurulan Bölgeler

İsrail’in hava saldırıları, Lübnan-Suriye sınırındaki Sur ilçesine bağlı Bazuriye, Nefahiye, Deyr Kifa ve Maşuk bölgelerini de içerdi. Öte yandan, Nebatıye’nin Bint Cibeyl ilçesindeki Ayta eş-Şab ve Hamul beldeleri ile Merciuyun ilçesinin Dibbin ve Hıyem kasabaları da hedef alındı.

Baalbek-Hirmil Vilayetinde Yoğun Saldırılar

Sabah saatlerinden itibaren İsrail, Suriye sınırına yakın Baalbek-Hirmil vilayetinin Hirmil ilçesine toplamda 9 hava saldırısı düzenledi. Ayrıca, insansız hava araçlarıyla Hoş Seyyid Ali köyü de vuruldu.

Toplam Can Kaybı ve Saldırılar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 itibarıyla sürdürülen çatışmalar neticesinde, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam 2,141 kişi hayatını kaybetti; bunların 104'ü çocuk, 194'ü kadın. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a yönelik bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vererek saldırılara yanıt vermekte.

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