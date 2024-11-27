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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarında 29 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 29 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden saldırılar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 04:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 04:57
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarında 29 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Yoğun Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere yönelik düzenlediği onlarca hava saldırısı sonucunda 29 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması Öncesi Salvo

İsrail, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sadece saatler önce, başkent Beyrut ile güney banliyölerine yönelik hava saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, Lübnan resmi ajansı NNA ve Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Saldırıların Gerçekleştiği Bölgeler

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar, Bint Cubeyl ilçesi, Sur şehrinin Raşidiye bölgesi, Saidah ilçesine bağlı Sarafand kasabası, Baalbek-Hirmil Valiliği'ne bağlı Baalbek ve Hirmil, ayrıca Bekaa Valiliği'ne bağlı Zahle ve Batı Bekaa ilçelerine yönelik olmuştur.

ABD Başkanı'nın Açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını ve bu ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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