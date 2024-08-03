İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Çocuk Öldü, 6 Sivil Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısı Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında trajik bir kayıp yaşandı. Olayda, 17 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 6 sivil de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıya dair yaptığı duyuruda, hedef alınan bölgenin Deyr Sryan beldesi olduğunu ve can kayıplarına ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada, yaralılar arasında ciddi durumdaki hastaların da bulunduğu, bu kişilerin acil tedavi ihtiyaçları nedeniyle farklı hastanelere nakledildikleri belirtildi.

Bu olay, bölgedeki gerilimin daha da artmasına neden olurken, sivil halkın güvenliği üzerine endişeleri büyütüyor.