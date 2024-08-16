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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında can kaybı yaşandı ve yangın çıktı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:12
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Hava Saldırısında Can Kayıpları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bu bilgi, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yayımlandı.

Saldırının Detayları

İsrail'e ait savaş uçakları, sınır hattında yer alan Ayta eş-Şaab beldesini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin ise yaralandığını bildirdi. Büyük Yangın Uyarısı

Öte yandan, İsrail'den atılan füzelerin Lübnan tarafında büyük bir yangına yol açtığı ifade ediliyor. NNA'nın haberine göre, İsrail'in yasa dışı olarak konumlandığı Metula yerleşim biriminden firing gelen füzeler, Lübnan'daki Mercayun ovasında bulunan tarım arazilerinde büyük bir yangın çıkmasına neden oldu.

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