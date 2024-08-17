İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail Hava Saldırısında 1 Ölü

İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Bu saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ambulanslar Olay Yerinde

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılana göre, olayın ardından sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Topçu Atışları da Devrede

NNA'nın verdiği başka bir bilgiye göre, İsrail ordusu Hanin beldesi vadisi ve Ayta eş-Şaab çevresindeki Hale Verde vadisini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail'in Hedefi Kimdi?

İsrail ordusu, saldırının hedefinin bir Hizbullah komutanı olduğunu öne sürdü. Açıklamada, hedef alınan kişinin Hizbullah’ın askeri kanadı olan Rıdvan Gücü’nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib olduğu iddia edildi.

Hizbullah'tan Yanıt

Hizbullah, Kassib’in ölümünü doğruladı ancak İsrail ordusunun belirttiği "komutan" ifadesine yer vermedi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 413’e yükseldi.