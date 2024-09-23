İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 34 Yaralı

Hava Saldırılarında Yaralananlar ve Ölümler

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı. Bu durumu Lübnan Sağlık Bakanlığı, resmi bir açıklama ile duyurdu.

Bealbek'teki Saldırı

Olayla ilgili açıklamada, İsrail'in Bealbek kentindeki Hermel bölgesine düzenlediği saldırılarda bir kişinin öldüğü ve yoğun bakımda olan altı yaralının bulunduğu belirtildi.

Nebatiye ve Diğer Bölgeler

Bakanlığın başka bir ifadesine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde Aytarun beldesine yönelik düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak belirtildi.

Ayrıca, saldırılarda El-Malikiye beldesi, Sur kentindeki Cibal el-Batm köyü ile Bint Cubeyl beldesi ve Tuffahata kasabasında toplam 17 kişi daha yaralandı.

Hava Saldırılarını Gerçekleştiren İsrail Ordusu

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın birçok bölgesine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabahki saldırılarda 150'den fazla "hedefin" imha edildiği bilgisi verildi.

Hizbullah'a Uyarı

İsrail ordusu, daha sonra Lübnan’ın güneyinde bulunan sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları terk etmeleri ve bu alanlardan uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.