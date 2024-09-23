DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,01 0,33%
ALTIN
2.878,98 -0,16%
BITCOIN
2.165.649,52 -0,41%

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 34 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:48
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 34 Yaralı

Hava Saldırılarında Yaralananlar ve Ölümler

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı. Bu durumu Lübnan Sağlık Bakanlığı, resmi bir açıklama ile duyurdu.

Bealbek'teki Saldırı

Olayla ilgili açıklamada, İsrail'in Bealbek kentindeki Hermel bölgesine düzenlediği saldırılarda bir kişinin öldüğü ve yoğun bakımda olan altı yaralının bulunduğu belirtildi.

Nebatiye ve Diğer Bölgeler

Bakanlığın başka bir ifadesine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde Aytarun beldesine yönelik düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak belirtildi.

Ayrıca, saldırılarda El-Malikiye beldesi, Sur kentindeki Cibal el-Batm köyü ile Bint Cubeyl beldesi ve Tuffahata kasabasında toplam 17 kişi daha yaralandı.

Hava Saldırılarını Gerçekleştiren İsrail Ordusu

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın birçok bölgesine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabahki saldırılarda 150'den fazla "hedefin" imha edildiği bilgisi verildi.

Hizbullah'a Uyarı

İsrail ordusu, daha sonra Lübnan’ın güneyinde bulunan sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları terk etmeleri ve bu alanlardan uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı
2
Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi
3
Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
4
Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Tespit Hayat Kurtarır
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı